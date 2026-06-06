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06 июня 2026 в 11:06

Минтранс пообещал сделать триколор для судов одним из самых конкурентных

Никитин: Минтранс превратит флаг России для судов в один из самых конкурентных

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Министерство транспорта готовит документы, которые сделают российский флаг для судов с отечественными грузами одним из самых конкурентоспособных в мире, сообщил РИА Новости глава ведомства Андрей Никитин. По его словам, по показателю дедвейта (полная грузоподъемность судна) Россия сейчас находится на 19-м месте в мире. Это примерно 1% от общемирового объема.

Минтранс готовит пакет документов, по поручению президента мы это делаем, которые позволят сделать российский флаг одним из самых конкурентных в мире. Это будет касаться тех компаний, которые перевозят российские грузы, — заявил руководитель ведомства.

В настоящее время под российским флагом могут плавать суда, зарегистрированные в Российском международном реестре. К ним относятся корабли компаний из России или взятые ими в аренду без экипажа и снаряжения, то есть по договору бербоут-чартера.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия усилит меры для защиты своих судов. Москва примет во внимание негативный опыт прошлых инцидентов. Страны Запада неоднократно задерживали российские суда, которые причисляют к так называемому «теневому флоту».

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