Спасатели раскрыли данные о пострадавших при пожаре на Тюменском НПЗ

Спасатели раскрыли данные о пострадавших при пожаре на Тюменском НПЗ МЧС: данных о пострадавших при пожаре на Тюменском НПЗ нет

Сведений о погибших и пострадавших при пожаре на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе не поступало, сообщила пресс-служба в ГУ МЧС по региону в мессенджере МАКС. В ведомстве уточнили, что спасатели занимаются ликвидацией возгорания на предприятии. Пожар произошел утром 6 июня на одной из установок завода.

Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе. Возгорание на одной из установок произошло утром 6 июня. <…> Сведений о погибших и пострадавших к данному часу не поступало, — заявили в МЧС.

Ранее на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе спасатели начали тушить пожар, возникший из-за нарушения технологического процесса на одной из установок систем очистки. Власти опровергли появившиеся в сети слухи о том, что возгорание якобы произошло после атаки украинских беспилотников.

До этого в Пеновском округе Тверской области от падения обломков дрона загорелся дачный дом. Там пострадали три человека. Значительная часть строения повреждена. Экстренные службы уже обследовали место происшествия.