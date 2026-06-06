Стало известно, за что грозит срок следователю по особо важным делам Следователь по особо важным делам из Екатеринбурга пойдет под суд за взятку

В Екатеринбурге задержан следователь по особо важным делам Центрального МСУТ на транспорте, которого подозревают в получении взятки за смягчение меры пресечения обвиняемому, сообщил источник изданию E1.RU. По данным следствия, подполковник должен был получить более 500 тыс. рублей, однако успел принять только первую часть — 100 тыс., после чего был задержан.

Он выполнил свою часть договоренности. Должен был получить около 500 тыс. рублей. Но, вероятно, адвокаты его сдали. Потому что после передачи первой части денег его задержали. Взятка была по делу, не связанному с убийством бабушки, — сообщает источник.

Подполковник ранее руководил группой следователей, специализирующихся на раскрытии убийств. В частности, он занимался расследованием гибели 64-летней женщины, убитой 26 апреля 2025 года на железнодорожной станции Чапаевская. Она получила пять ножевых ранений и была обнаружена спустя несколько часов после того, как отправилась на встречу с подругой в Кочнево. Несмотря на задержание ряда подозреваемых, установить причастного к преступлению так и не удалось.

До этого в пресс-службе столичного главка МВД сообщили, что двух сотрудников полиции Дмитровского района Москвы заподозрили в получении взяток за непривлечение к ответственности нарушителей миграционного законодательства. Оперативники собственной безопасности выявили факты противоправной деятельности, в рамках которой с января по май полицейские получали деньги от коммерсантов за бездействие.