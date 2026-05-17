Стало известно, какой сюрприз с погодой ждет москвичей на следующей неделе

Синоптик Шувалов: в Москве температура воздуха может подняться выше 31 градуса

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
На следующей неделе в Москве ожидается аномально жаркая погода, рассказал РИА Новости руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По его словам, температура воздуха в отдельных районах столицы может подняться до плюс 31 градуса.

В центре города, в пределах Садового кольца, до плюс 30 — плюс 31 градуса может быть. Это очень жаркая погода, на 8–9 градусов выше климатической нормы, положенной по климату. И даже выше, чем средняя для июля, — сказал Шувалов.

Жара задержится в городе с понедельника по четверг, добавил синоптик. Температура окажется значительно выше привычных для этого периода значений, подчеркнул он.

Ранее специалисты Гидрометцентра РФ сообщили, что на Москву надвигается грозовой фронт. Осадки ожидаются перед началом аномальной жары. Дожди и гроза в отдельных районах Подмосковья могут пройти и в ночь на понедельник, 18 мая.

До этого ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова заявила: аномально жаркая погода будет в Московской области в течение всей следующей рабочей недели. По ее словам, температура упадет только в выходные.

