В Ленинградской области объявлена угроза атаки БПЛА

В Ленинградской области объявлена опасность атаки БПЛА в воздушном пространстве региона, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале. Глава региона предупредил жителей о возможных ограничениях в работе связи.

Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области, — написал Дрозденко.

Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил об отражении атак беспилотников на территории Севастополя. По его словам, над городом и акваторией моря было сбито 25 БПЛА.

До этого российские средства противовоздушной обороны за два часа, с 20:00 до 22:00 мск, перехватили и сбили 67 беспилотников ВСУ над регионами страны. По данным ведомства, все БПЛА были самолетного типа.

В то же время в ДНР в результате атак ВСУ погиб подросток 2010 года рождения, сообщил глава региона Денис Пушилин. Еще 10 мирных жителей, включая ребенка, получили ранения различной степени тяжести.