17 мая 2026 в 01:38

В Севастополе ПВО сбила десятки вражеских беспилотников

Развожаев: силы ПВО сбили 25 беспилотников ВСУ над Севастополем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Севастополе силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, над городом и акваторией моря было сбито 25 БПЛА. Никто их людей не пострадал, добавил он.

В Севастополе силы ПВО и наши мобильные огневые группы продолжают отражать атаку ВСУ. Сбито 25 БПЛА над морем и разными районами города, — написал Развожаев.

Ранее российские средства противовоздушной обороны за два часа, с 20:00 до 22:00 мск, перехватили и сбили 67 беспилотников ВСУ над регионами страны. По данным ведомства, все БПЛА были самолетного типа.

До этого в ДНР в результате атак ВСУ погиб подросток 2010 года рождения, сообщил глава региона Денис Пушилин. Еще 10 мирных жителей, включая ребенка, получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, Пушилин заявил: в ДНР в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины один мирный житель погиб, еще девять человек получили ранения. Инциденты произошли в нескольких населенных пунктах республики.

