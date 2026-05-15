Атаки ВСУ по ДНР привели к гибели человека и многочисленным пострадавшим

Атаки ВСУ по ДНР привели к гибели человека и многочисленным пострадавшим Пушилин: в результате атак ВСУ на Белгородскую область погиб мирный житель

В ДНР в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины один мирный житель погиб, еще девять человек получили ранения, сообщил глава региона Денис Пушилин в мессенджере МАКС. Инциденты произошли в нескольких населенных пунктах республики.

В Шахтерске в результате массированной атаки ударными БПЛА вооруженных формирований Украины на МБУ «Культурно-досуговое объединение» тяжелые ранения получил мужчина 1971 года рождения, к сожалению, от полученных травм он скончался в больнице, — написал Пушилин.

Ранее глава администрации ДНР Александр Шатов заявил, что воздушная атака украинских беспилотных летательных аппаратов по центральной части Шахтерска привела к ранению семи мирных граждан и разрушению главного культурного учреждения города. Один из пострадавших от осколков жителей находится в крайне тяжелом состоянии.

До этого в Министерстве обороны России сообщили, что в ночь на 15 мая российские силы противовоздушной обороны сбили 355 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с украинской стороны. В частности, БПЛА сбивали в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской и других областях.