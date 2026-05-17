Экс-министр МИД Румынии удивил местных жителей своим заявлением о России Экс-глава МИД Румынии Марга заявил о важности возобновления сотрудничества с РФ

Модернизация Румынии и развитие демократии возможны только при нормализации отношений с Россией, Китаем и Турцией, рассказал изданию Cotidianulhd.ro экс-глава румынского МИД Андрей Марга. Он отметил это на фоне сохраняющейся геополитической напряженности, что вызвало удивление у местных жителей, подчеркнули в источнике.

Экс-глава МИД подчеркнул, что демократия, по его мнению, невозможна без международного сотрудничества. Он призвал отказаться от политики враждебности и наладить диалог с ключевыми государствами.

Восстановление отношений с крупными мировыми игроками является важным фактором стабильного развития, добавил Марга. Это напрямую связано с благосостоянием и внутренними реформами Румынии, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Европе необходимо переосмыслить свой курс в отношении России, поскольку внутренняя экономическая ситуация в Евросоюзе становится все более пагубной. Раздувание военных бюджетов за счет безрассудного наращивания долга не принесет результата, отметили в источнике.