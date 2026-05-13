13 мая 2026 в 11:30

Массовая драка на птицефабрике в Ленобласти 13 мая: что известно, причины

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В ночь на сегодня, 13 мая, на птицефабрике «Синявинская» в Ленинградской области произошла массовая драка. Какие известны подробности, что стало причиной конфликта, сколько пострадавших?

Что известно о драке на птицефабрике в Ленобласти 13 мая

В ночь на 13 мая между работниками фабрики «Синявинская», которая находится в поселке Приладожский в Кировском районе Ленинградской области, произошла массовая драка.

В пресс-службе МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в драке принимали участие порядка 60 человек, 12 из них были доставлены в полицию, 20 — госпитализированы.

«12 мая в дежурную часть главка поступило сообщение о драке работников на птицефабрике в поселке Приладожский в Кировском районе Ленобласти. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые пресекли конфликт», — сообщили в региональном ГУ МВД.

Уточняется, что изначально между работниками произошел словесный конфликт, который перерос в драку.

«По предварительным данным, причиной драки стал словесный конфликт между выходцами из Средней и Южной Азии. В общей сложности в конфликте приняли участие 60 человек. В результате инцидента 20 человек были госпитализированы, семь из них — в тяжелом состоянии», — говорится в заявлении ведомства.

По данным Telegram-канала Mash, во время драки участники конфликта использовали палки и камни.

«Всем участникам драки от 21 до 39 — они иностранцы. В схватке использовали палки и камни. Правоохранители быстро приехали на место и потушили агрессию, а 12 самых бойких увезли в отдел», — отметили авторы канала.

Еще 14 участникам конфликта, как передает Telegram-канал «112», оказали помощь на месте.

По факту массовой драки проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Синявинская птицефабрика — крупнейший производитель яиц на Северо-Западе России. Она поставляет яйца как на внутренний рынок РФ, так и на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Мария Баранова
