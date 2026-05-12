Появились новые подробности по делу о жестоком убийстве в Москве Подозреваемый в убийстве отца уроженец Гвинеи не помнит, как все произошло

Уроженец Гвинеи, которого подозревают в убийстве отца в Москве, заявил, что не помнит, как все произошло. По его словам, которые приводит РЕН ТВ, он располагает ровно той же информацией, о которой пишут в СМИ. Подозреваемый добавил, что на следующее утро после случившегося он якобы проводил отца на работу, а вечером встретил его.

Я сам не знаю [что произошло], но, по предварительным данным, говорят, что я схватил его за горло, — рассказал фигурант.

Ранее сообщалось, что сын пришел в квартиру на улице Обручева, где находился его 68-летний отец. Во время драки он сломал пенсионеру гортань. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось — он скончался в больнице.

