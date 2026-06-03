Западные государства стремятся закрепить убийства людей по национальному или языковому принципу в качестве новой этики, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, речь идет уже не о физиологической ущербности отдельных лиц, а о целенаправленно насаждаемой идеологии.

Они все знают, но им важно закрепить мир на позициях принятия убийства людей по национальному, этническому, культурному, языковому принципу в качестве новой этики, — сказала Захарова.

Дипломат также указала на расшатывание идеологических основ внутри самих западных государств, где население дезориентируют противоречивыми сигналами — одновременными заявлениями о переговорах и поставках вооружений. По ее мнению, тем самым навязывается мысль, будто военные поставки и есть путь к миру.

Ранее Захарова заявила, что террористический удар ВСУ по пассажирскому автобусу в Енакиево ДНР — это настоящая охота на людей. Она уточнила, что простых украинцев Киев тоже «загоняет в могилы», но уже с помощью принудительной мобилизации.