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03 июня 2026 в 16:27

«Новая этика»: Захарова обвинила Запад в нормализации этнических чисток

Захарова: Запад возводит убийства людей по национальному принципу в ранг нормы

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Западные государства стремятся закрепить убийства людей по национальному или языковому принципу в качестве новой этики, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, речь идет уже не о физиологической ущербности отдельных лиц, а о целенаправленно насаждаемой идеологии.

Они все знают, но им важно закрепить мир на позициях принятия убийства людей по национальному, этническому, культурному, языковому принципу в качестве новой этики, — сказала Захарова.

Дипломат также указала на расшатывание идеологических основ внутри самих западных государств, где население дезориентируют противоречивыми сигналами — одновременными заявлениями о переговорах и поставках вооружений. По ее мнению, тем самым навязывается мысль, будто военные поставки и есть путь к миру.

Ранее Захарова заявила, что террористический удар ВСУ по пассажирскому автобусу в Енакиево ДНР — это настоящая охота на людей. Она уточнила, что простых украинцев Киев тоже «загоняет в могилы», но уже с помощью принудительной мобилизации.

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