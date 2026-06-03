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03 июня 2026 в 16:30

В МИД России напомнили о предложении по иранскому урану

Рябков: предложение России по урану Ирана пока не востребовано

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Российское предложение вывезти отработавший уран из Ирана пока не востребовано, но Москва надеется, что стороны вернутся к его обсуждению, заявил журналистам на полях ПМЭФ замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Дипломат назвал такой формат взаимовыгодным и позволяющим снять озабоченности оппонентов Тегерана, передает корреспондент NEWS.ru.

Пока это предложение не востребовано. Будем надеяться, что к этой теме непосредственные участники этого переговорного диалогового процесса вернутся, — сказал дипломат.

Реализация инициативы, по словам Рябкова, «поможет придать устойчивость к потенциальному решению». Замминистра отметил, что российская сторона могла бы переработать уран в топливо для энергетических реакторов и тегеранского исследовательского реактора.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса заявил, что вашингтонская администрация может обсудить с Ираном вопрос о разблокировке его замороженных активов, если Тегеран выполнит американские требования по ядерной программе. Он добавил, что чем больше Исламская Республика сделает, тем больше получит.

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