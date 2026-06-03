В МИД России раскрыли, что стоит за атаками ВСУ на Петербург в дни ПМЭФ

В МИД России раскрыли, что стоит за атаками ВСУ на Петербург в дни ПМЭФ Рябков: Россия осуждает атаки ВСУ на Петербург в дни проведения ПМЭФ

Россия решительно осуждает атаки на Санкт-Петербург в дни проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил на полях мероприятия замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Москва видит за ударами вклад спонсоров Киева, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Мы решительно осуждаем эти преступные действия. Мы видим за ними целую группу спонсоров киевского режима, которые продолжают повышать ставки. Они не останавливаются перед любыми провокациями и никоим образом не настроены снижать интенсивность своих попыток затруднить нам жизнь. Но эти попытки обречены на провал, — сказал Рябков.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что несколько человек пострадали при атаке БПЛА ВСУ на объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах города. По его словам, в настоящее время идет ликвидация последствий.

Позже представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что спецоперация на Украине продолжается для того, чтобы не было атак, подобных атаке ВСУ на Санкт-Петербург. По его словам, в Минобороны и региональном правительстве ответят на вопрос о реакции на подобные антироссийские выпады.