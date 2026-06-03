В МИД ответили на вопрос о новом раунде переговоров по раздражителям с США

В МИД ответили на вопрос о новом раунде переговоров по раздражителям с США Рябков: Россия сейчас не обсуждает даты нового раунда по раздражителям с США

Россия в настоящий момент не ведет обсуждения касательно даты нового раунда переговоров по раздражителям в двусторонних отношениях с Соединенными Штатами, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на полях Петербургского международного экономического форума. По его словам, важна повестка дня, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы сейчас даты не обсуждаем. Мы смотрим, на чем сфокусироваться с точки зрения повестки дня, потому что важные для нас вопросы подвисают, а технические, мелкие темы, по которым какой-то прогресс достигается и возможен, не требуют специализированных консультаций. Их можно прорабатывать по каналам и так. Мы посмотрим, — сказал Рябков.

Дипломат подчеркнул, что соответствующий раунд будет проведен в любом случае. Но, отметил он, о конкретных сроках пока говорить преждевременно.

Ранее Рябков заявил, что другим странам не стоит пытаться испытать на себе решимость России защищаться всеми способами. По словам замглавы МИД РФ, к этому совету надо отнестись максимально серьезно.