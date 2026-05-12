Условие для Ефремова, извинения Собчак, ответ Пугачевой: как живет Михалков

Народный артист РСФСР Никита Михалков в 80 лет продолжает творческую деятельность. Какие известны последние новости о его карьере, отношениях с коллегами и личной жизни?

Что известно о карьере и личной жизни Михалкова

Никита Михалков родился 21 октября 1945 года в Москве в семье писателя, автора гимнов СССР и России Сергея Михалкова и поэтессы Натальи Кончаловской, окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии.

Михалков дебютировал в качестве режиссера в 1974 году, представив фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих». Позднее снял картины «Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «5 вечеров», «Родня», «Очи черные», «Урга — территория любви», «Утомленные солнцем» и другие.

В качестве актера Михалков снимался в лентах «Собака Баскервилей», «Вокзал для двоих», «Жестокий романс», «Жмурки» и других. С 2017 года режиссер является художественным руководителем «Мастерской „12“ Никиты Михалкова».

Артист с 1973 года состоит в браке с заслуженным деятелем искусств РФ Татьяной Михалковой. У пары трое детей — дочери Анна и Надежда и сын Артем.

Также у Михалкова есть сын Степан от первого брака с народной артисткой РСФСР Анастасией Вертинской.

Что Михалков говорил о Пугачевой

Никита Михалков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Никита Михалков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Никита Михалков уверен, что народная артистка СССР Алла Пугачева безвозвратно потеряла свой статус в России. Режиссер считает, что Примадонна относится к числу знаменитостей, которые уехали, чтобы сохранить свои счета и недвижимость.

В прошлом году Михалков также отреагировал на слова Пугачевой, которая привлекла внимание к его здоровью фразой «Никитушка, не болей» в интервью Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

«Какие проблемы [со здоровьем]? Спина болит — это правда!» — ответил он.

Какое условие Михалков поставил Ефремову

Заслуженный артист России Михаил Ефремов после освобождения из колонии получил роль в спектакле Никиты Михалкова «Без свидетелей», премьера которого состоялась в марте текущего года.

По словам Михалкова, он поставил актеру ряд условий для возвращения на сцену, и тот выполнил все договоренности.

«Я поставил условия, по которым я могу взять на себя ответственность. Что он не будет нигде сниматься, не давать никаких интервью, нигде играть — и все остальные, так сказать, табу. Ему нужно было подлечиться — мы это сделали, ему нужно там было привести себя в порядок», — рассказал режиссер.

За что Собчак извинилась перед Михалковым

Журналист Ксения Собчак после скандала с «голой» вечеринкой заявила, якобы Никита Михалков показал президенту России Владимиру Путину видео с мероприятия, в котором участвующие артисты подверглись критике.

Режиссер в ответ заявил, что на его встречах с главой государства есть «более интересные и важные темы для обсуждения».

В ноябре прошлого года Собчак принесла свои извинения и признала, что у нее нет доказательств ранее сказанному.

«Теория не подтвердилась, Никита Сергеевич категорически отрицает свое участие, а я со своей стороны не имею никаких доказательств, поэтому приношу извинения Никите Сергеевичу и его подписчикам», — сказала она.

Ксения Собчак и режиссер Никита Михалков Фото: PR-департамент BOSCO/РИА Новости

Чем сейчас занимается Михалков

Никита Михалков продолжает творческую деятельность в качестве художественного руководителя «Мастерской „12“», а также продюсирует фильмы.

Режиссер поддерживает проведение спецоперации. В июле прошлого года его объявили в розыск на территории Украины. С 2018 года Михалков находится в списке деятелей, которые, по мнению Киева, создают угрозу национальной безопасности.

Читайте также:

Выход из зоны комфорта, замужество, концерты: как живет певица Ани Лорак

Погода в Москве в среду, 13 мая: скоротечные ливни, грозы и тепло до +20

Что известно о последних днях жизни и смерти актера Вадима Александрова