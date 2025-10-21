«Уезжают, чтобы сохранить свои счета»: Михалков о Пугачевой, уехавших и СВО

21 октября исполняется 80 лет кинорежиссеру, сценаристу народному артисту РСФСР Никите Михалкову, который вызывает восхищение у миллионов. Обладатель премии «Оскар», сторонник конституционной монархии, блогер на своем авторском канале «Бесогон ТВ», разрубающий словом врагов, — это все о нем. Самые яркие и цепляющие цитаты юбиляра — в материале NEWS.ru.
О Владимире Путине
— Вы знаете, сегодня есть два человека в мире, с которыми можно серьезно общаться и которые серьезно общаются сами. Это наш президент и товарищ Си [Цзиньпин]. Больше нет. «Единственным мужчиной» в Евросоюзе была Меркель.
Я понял суть нашего президента, когда много лет назад, в 2002-м, по моему, году, мы с ним разговаривали, он мне сказал: «Представь себе, кто я был и кем я стал. Неужели Господь это сделал для того, чтобы я доел то, что не успели доесть другие?» Это серьезное соображение.
О кино
— Я не снял ни одного фильма по идеологическим соображениям, в угоду власти и лично генеральному секретарю, не работал по заказу, мне ни за одну свою картину не стыдно. Молодым режиссерам советую не относиться к кино только как к профессии. Оно станет мстить, если вы начнете снимать его только ради денег и конъюнктуры. Если превратите его в ремесло, то вы будете снимать сериалы, но настоящее кино никогда вам не дастся.
— На мой взгляд, западный кинематограф, который всегда был лидером, на сегодняшний день теряет свое положение именно за счет того, что себя изжил процесс поиска смысла. Когда человек снимает картину о том, как женщина живет с автомобилем, это значит, что творца уже перестало волновать все остальное, что является человеческим. Он уже ищет там, где человеческого мало. Любое искривление, оно всегда поначалу интересно, как окно Овертона.
Об СВО
— Конечно, это ужасно звучит, но нам Бог послал СВО. Потому что мы стали прозревать и понимать, кто есть кто и что есть что, и перестали бояться это говорить вслух. Справедливости ради, все, что я говорю сейчас, я говорил 10 лет назад. Может быть, пришло время, что это стало актуальным сегодня. Я только рад этому.
Об уехавших артистах, иноагентах и Пугачевой
— Пытаться сравнить себя с теми, кто был изгнан в 20-е годы (Пугачева сравнила себя с героиней фильма Михалкова «Раба любви», которую преследуют сотрудники охранки. — NEWS.ru), — великими умами и талантами, которые не согласились с властью… Сравнивать себя с ними — это пошло, несправедливо, потому что те ехали от смерти, от тюрьмы. А эти уезжают для того, чтобы сохранить свои счета, свою недвижимость. Это большая разница.
— Кто-то опять по нашей традиции может считать, что это ерунда: ну что — один приехал, другой уехал. Неверно это. Дело в понимании, что если здесь, внутри страны, мы эту борьбу не выиграем, то мы не выиграем ее и в Донбассе. А если мы не выиграем эту схватку в Донбассе, мы потеряем Россию.
— Абсолютно согласен с тем, что иноагентам на законодательном уровне нужно запретить выплаты по авторским и смежным правам. Тем более что я один из руководителей авторского общества. И считаю, что люди, которые бросили страну в тяжелый момент и зарабатывают свой авторитет тем, что они говорят про страну, находясь за рубежом, издаются или зарабатывают здесь, а потом эти деньги переводят на ВСУ, — это предатели. И абсолютно законно государство имеет право не оплачивать их работу.
Об интернете
— Интернет — это анонимность, а она порождает безнаказанность. Это возможность и желание ударить любого, да еще побольнее, зная, что никто никогда не узнает, кто ты. Тебя нельзя поймать за руку. Я назову тебя тварью, мерзавцем, и ты не узнаешь, кто я, а я тебе это сказал! Это часть той катастрофы, из-за которой мы можем пострадать.
О русском народе
— Я придумал формулу русского человека. Там есть одно слово неприличное, я его пропущу, но вы поймете. Что абсолютно недоступно никому вообще в цивилизованном мире. Русским может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет, да и… с ним. Скажите эту формулу французу, он скажет — с ума сошли. «Ты хочешь машину?» — «Хочу». — «Квартиру?» — «Хочу». Но для этого надо [что-то делать]. Нет. Мы фольклорный народ, мы народ, воспитанный на сказках, на «Коньке-горбунке», «По щучьему велению». Мы хотим получить все и сразу, ничего не делая. Потому в результате вкалываем сутками и добиваемся того, что другие не могут добиться всю жизнь. Мы делаем это за пять дней. То есть мы так устроены.
— Трагедия русского народа: мы, к сожалению, объединяемся только вокруг жареного петуха, который нас клюет.
О России
— Столыпин сказал: «Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия». Я её перефразировал: великие потрясения нужны тем, кому есть куда уехать, а великая Россия нужна тем, кто хочет здесь жить.
— Мы, наверное, одна из немногих, если не единственная, страна, которая столько в течение веков воевала на своей территории против внешнего врага. У нас заложено генетически ощущение необходимости быть готовым к защите.
О монархии и крепостном праве
— Я убежден абсолютно, что передача власти по наследству в такой стране, как Россия, намного более безопасна, чем борьба политических партий. Потому что государь отвечает за страну перед детьми. С подачи большевиков сейчас в России думают, что крепостное право было чем-то вроде североамериканского рабства. Но это были отнюдь не отношения раба и хозяина, а сыновей и отца. Многие крестьяне не хотели никакой «свободы».
Да, иногда помещик порол крестьянина, так и отец же порет свое непослушное чадо. Ведь что такое было крепостное право? Крепостное право — это патриотизм, закрепленный на бумаге. Человек был связан со своей землей-матушкой не только чувством долга, но и документально. Крепостное право — это мудрость народа, это 400 лет нашей истории. И теперь, когда мне предлагают эти 400 лет из нашей истории вычеркнуть, я говорю: «Братцы, так вы что же, думаете, наши предки дураками были?»
О Харви Вайнштейне
— Любовные похождения [Харви Вайнштейна], которые были 30 лет назад и сейчас всплыли, и о них говорят потерявшие товарный вид дамы, которые еще раз хотят о себе напомнить хотя бы таким образом.
