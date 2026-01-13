Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
13 января 2026 в 01:21

Американский конгрессмен предложил узаконить права США на захват Гренландии

Республиканец Файн внес в Конгресс документ о праве США на аннексию Гренландии

Конгресс США в Вашингтоне Конгресс США в Вашингтоне Фото: Shutterstock/FOTODOM
Конгрессмен-республиканец Рэнди Файн представил в Палате представителей США радикальный законопроект, который предполагает аннексию Гренландии и предоставление ей статуса штата. По замыслу автора документа, контроль над островом обеспечит Вашингтону доминирование над арктическими морскими путями и укрепит национальную безопасность.

Файн назвал предыдущую внешнюю политику страны бездействием, позволившим противникам подорвать американское господство. Законопроект, в случае одобрения, предоставит президенту США Дональду Трампу широкие полномочия для любых действий по присоединению Гренландии. Единственным условием станет обязанность главы государства отчитаться перед Конгрессом о необходимых законодательных поправках.

Слишком долго американское руководство бездействовало, пока наши противники подрывали наше геополитическое господство. <...> Правила в Арктике будет устанавливать именно Америка, а не Китай или Россия. Вот как выглядит американское лидерство и сила, — подчеркнул конгрессмен.

Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев иронично отреагировал на давний интерес президента США к покупке Гренландии. Политик предположил развитие событий, которое может лишить Вашингтон возможности расширить свою территорию. Он пошутил, что остров может войти в состав РФ.

США
конгресс
Гренландия
аннексия
