Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 23:41

Медведев призвал Трампа поторопиться с «захватом» Гренландии

Медведев пошутил о присоединении Гренландии к России из-за Трампа

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев иронично отреагировал на давний интерес президента США Дональда Трампа к покупке Гренландии. В своем аккаунте в мессенджере MAX политик предположил развитие событий, которое может лишить Вашингтон возможности расширить свою территорию. Он пошутил, что остров может войти в состав РФ.

Медведев отметил, что если Трамп не проявит решительности, жители Гренландии могут сами инициировать изменение своего статуса. В шутливом ключе он заявил, что вопрос может быть решен очень быстро.

По непроверенной информации, через несколько дней может состояться внезапный референдум, на котором жители всей 55-тысячной Гренландии могут проголосовать за присоединение к России. И тогда все! Никаких новых звездочек на стяге, — написал он.

По словам Медведева, Гренландия могла бы стать 90-м субъектом РФ. Он также добавил, что мог бы провозгласить себя исполняющим обязанности президента острова.

В Белом доме ранее заявили, что после Второй мировой войны Дания «повторно оккупировала» Гренландию, проигнорировав протоколы ООН, и призвали к более «гостеприимному», а не враждебному формату отношений с островом.

Дмитрий Медведев
Дональд Трамп
Гренландия
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД РФ спрогнозировали, как будут меняться условия переговоров для Киева
Фаза Луны сегодня, 13 января: сидим в одиночестве, сохраняем здоровье
«Ждать недолго»: названы возможные сроки групповых пусков «Орешника»
Мозговая атака: что за тайное оружие применили США для захвата Мадуро
«Громкие и голословные»: Запад уличили в игнорировании преступлений Киева
Зеленский поддержал бандитские методы штурмовиков 225-го полка ВСУ
НАТО обратился к Турции с одной просьбой раньше запланированного срока
«Генераторы не выдерживают»: в Киеве массово закрываются супермаркеты
На Западе озвучили главную проблему Зеленского и его союзников
Смерть мамы, возвращение в «Голос», потеря слуха: как живет Максим Фадеев
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 13 января 2026 года
Приметы 13 января — Васильев вечер: магия старого Нового года и щедровки
В Воронеже после атаки БПЛА насчитали десятки поврежденных домов и машин
Связь с Долиной, драма с Николаевым, «Таганка»: как живет Ирина Апексимова
Силы ПВО сбили 78 украинских «птичек» за три часа
«Нам практически угрожают»: в ГД осудили требование Зеленского по Украине
Посекли, потом добивали: как ВС РФ уничтожили «неуязвимый» F-16
Медведев призвал Трампа поторопиться с «захватом» Гренландии
Роспотребнадзор оценил возможность распространения в РФ вируса с Кубы
SHOT сообщил о взрывах над российским курортным городом
Дальше
Самое популярное
Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Атака ВСУ на Воронеж ночью 11 января: взрывы, пострадавшие, что известно
Регионы

Атака ВСУ на Воронеж ночью 11 января: взрывы, пострадавшие, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.