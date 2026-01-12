Медведев призвал Трампа поторопиться с «захватом» Гренландии

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев иронично отреагировал на давний интерес президента США Дональда Трампа к покупке Гренландии. В своем аккаунте в мессенджере MAX политик предположил развитие событий, которое может лишить Вашингтон возможности расширить свою территорию. Он пошутил, что остров может войти в состав РФ.

Медведев отметил, что если Трамп не проявит решительности, жители Гренландии могут сами инициировать изменение своего статуса. В шутливом ключе он заявил, что вопрос может быть решен очень быстро.

По непроверенной информации, через несколько дней может состояться внезапный референдум, на котором жители всей 55-тысячной Гренландии могут проголосовать за присоединение к России. И тогда все! Никаких новых звездочек на стяге, — написал он.

По словам Медведева, Гренландия могла бы стать 90-м субъектом РФ. Он также добавил, что мог бы провозгласить себя исполняющим обязанности президента острова.

В Белом доме ранее заявили, что после Второй мировой войны Дания «повторно оккупировала» Гренландию, проигнорировав протоколы ООН, и призвали к более «гостеприимному», а не враждебному формату отношений с островом.