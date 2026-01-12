Дания «вновь оккупировала» Гренландию после Второй мировой войны, игнорируя протокол Организации Объединенных Наций, заявил в соцсети X спецпосланник США Джефф Лэндри. По его словам, в отношениях Вашингтона и острова речь должна идти о «гостеприимстве, а не о враждебности».

История имеет значение. США защищали суверенитет Гренландии в годы Второй мировой войны, когда Дания этого делать не могла. После войны Дания снова оккупировала ее, обойдя и игнорируя протокол ООН, — подчеркнул он.

Ранее китайские аналитики заявили, что удары США по Венесуэле показали необходимость реформирования Организации Объединенных Наций для восстановления репутации и доверия к ней, так как даже экстренное заседание ООН после всех событий не принесло результатов. По их словам, страны должны объединиться для обеспечения защиты международного права.

Также сообщалось, что Германия намерена выдвинуть инициативу по созданию совместной миссии НАТО под названием «Арктический страж», которая будет заниматься мониторингом и обеспечением безопасности в Арктическом регионе, включая Гренландию. Предполагается, что новая миссия будет выстроена по образцу операции «Балтийский страж», запущенной год назад для защиты критической инфраструктуры в Балтийском море.