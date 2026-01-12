ООН обвинили в бездействии после ударов США по Венесуэле

Удары США по Венесуэле показали необходимость реформирования Организации Объединенных Наций для восстановления репутации и доверия к ней, так как даже экстренное заседание ООН после всех событий не принесло результатов, передает китайская газета South China Morning Post. По словам аналитиков, страны должны объединиться для обеспечения защиты международного права.

ООН несет ответственность за обеспечение соблюдения правил. Но она была сторонним наблюдателем, бессильным предотвратить это нападение, — сказано в материале.

Кроме того, Соединенные Штаты не направили Организации Объединенных Наций официальных обоснований своей военной операции в Венесуэле. Однако представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик воздержался от прямой оценки действий США в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, отказавшись прямо назвать их похищением.

Ранее издание New York Post сообщило, что американские военные применили неизвестное мощное оружие во время операции по захвату президента Венесуэлы. По словам источника, венесуэльские солдаты не знали, что делать, так как их и технику обезвредили.