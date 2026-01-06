США не объяснили ООН, зачем атаковали Венесуэлу ООН не получала от США обоснований операции против Мадуро в Венесуэле

Соединенные Штаты не направили Организации Объединенных Наций официальных обоснований своей военной операции в Венесуэле, заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Также он воздержался от прямой оценки действий США в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, отказавшись прямо назвать их похищением.

Его комментарий прозвучал в ответ на соответствующий вопрос журналистов на брифинге. Представитель генсека ООН подтвердил отсутствие каких-либо формальных уведомлений от американской стороны.

Могу сказать, что мы не получали каких-либо официальных уведомлений от США с обоснованием того, что произошло, — указал политик.

США нанесли удары по гражданским и военным объектам в Каракасе 3 января. Власти Венесуэлы назвали эту операцию военной агрессией. В ответ в стране было введено чрезвычайное положение.

Ранее судья федерального суда Нью-Йорка обязал действующего президента Венесуэлы явиться на судебное слушание 17 марта. Мадуро обвиняется по четырем пунктам: наркотерроризм, сговор с целью ввоза наркотиков, хранение оружия и взрывных устройств. Свою вину он, как и его супруга Силия Флорес, не признает.́