06 января 2026 в 01:51

Названа дата следующего судебного заседания по делу Мадуро в Нью-Йорке

Николас Мадуро Николас Мадуро Фото: SMG/Keystone Press Agency/Global Look Press
Судья федерального суда Нью-Йорка обязал действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро явиться на судебное слушание 17 марта, передает Reuters. Мадуро обвиняется по четырем пунктам: наркотерроризм, сговор с целью ввоза наркотиков, хранение оружия и взрывных устройств. Свою вину он, как и его супруга Силия Флорес, не признает.

Адвокат политика Барри Поллак уже пообещал долгую юридическую борьбу. Он намерен оспаривать легитимность задержания, которое он назвал «военным похищением». Защита также может настаивать на иммунитете Мадуро как главы государства.

Примечательно, что, как сообщают источники, администрация США не консультировалась с крупными нефтяными компаниями перед операцией по задержанию. Представители четырех предприятий заявили, что встречи произойдут только на этой неделе.

Ранее стало известно, что в ответ на действия США Венесуэла инициировала срочное заседание ООН. На данный момент обязанности главы государства временно перешли к вице-президенту Дельси Родригес. Она приняла должность «с болью из-за страданий, причиненных венесуэльскому народу».

