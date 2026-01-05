Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 22:28

«Я делаю это с болью»: в Венесуэле вновь появился президент

Вице-президент Родригес принесла присягу в качестве и. о. главы Венесуэлы

Делси Родригес Делси Родригес Фото: Wei Neiruilaquanguodaibiaodahui/XinHua/Global Look Press
В Венесуэле состоялась официальная церемония передачи власти в условиях политического кризиса. Исполнительный вице-президент Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности главы государства после похищения Николаса Мадуро, передает Telesur.

Присягу принял председатель парламента Хорхе Родригес. Церемония транслировалась в прямом эфире, что подчеркивало ее официальный и публичный характер.

Я прибыла сюда как исполнительный вице-президент конституционного президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро Мороса, чтобы принести присягу. Я делаю это с болью из-за страданий, причиненных венесуэльскому народу в результате противозаконной военной агрессии против нашей родины, — заявила политик.

В своей речи Родригес подчеркнула легитимность своего вступления в должность как преемника конституционного президента Мадуро. Также она в очередной раз осудила военную агрессию США.

Ранее официальный Каракас издал декрет о начале масштабной операции по поиску и задержанию лиц, причастных к американской военной агрессии. Согласно документу, опубликованному на портале нормативных актов, полиция всех уровней обязана незамедлительно начать соответствующую работу на всей территории страны.

присяга
Венесуэла
президенты
власти
