Полиция Венесуэлы решила наказать всех причастных к атаке США Полиция Венесуэлы решила наказать всех причастных к атаке США

Официальный Каракас издал декрет о начале масштабной операции по поиску и задержанию лиц, причастных к американской военной агрессии. Согласно документу, опубликованному на портале нормативных актов, полиция всех уровней обязана незамедлительно начать соответствующую работу на всей территории страны.

Целью операции является передача задержанных в распоряжение прокуратуры и системы уголовного правосудия для проведения судебного разбирательства. В декрете подчеркивается, что все процессуальные гарантии будут соблюдены.

Национальная, региональная, муниципальная полиция обязаны незамедлительно начать поиск и задержание на всей территории страны любого лица, причастного к содействию или поддержке вооруженного нападения США на территорию республики с целью передачи его в распоряжение прокуратуры и системы уголовного правосудия, — указано в документе.

Он датирован 3 января, то есть днем проведения силовой операции США. Под декретом стоят подписи президента Николаса Мадуро, вице-президента Делси Родригес и членов правительства. Это решение означает начало внутреннего расследования против возможных коллаборационистов и сторонников американского вмешательства внутри Венесуэлы.

Ранее захваченный агентами США Мадуро на заседании в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк заявил, что стал военнопленным. Также он назвал себя невиновным и честным человеком. Первое рассмотрение дела состоялось 5 января.