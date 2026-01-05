Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 21:25

Мадуро обозначил свой статус на суде в Нью-Йорке

Мадуро назвал себя военнопленным на заседании суда в Нью-Йорке

Николас Мадуро Николас Мадуро Фото: Marcos Salgado/XinHua/Global Look Press
Захваченный агентами США президент Венесуэлы Николас Мадуро на заседании в федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк заявил, что стал военнопленным, передает The New York Times. Также он назвал себя невиновным и честным человеком. Первое рассмотрение дела состоялось 5 января.

Я президент Венесуэлы, я считаю себя военнопленным. Меня захватили в моем доме в Каракасе. Я невиновен, я честный человек, — добавил Мадуро в суде.

Ранее стало известно, что следующее разбирательство в зале суда запланировано на 17 марта. В ходе процесса президент Венесуэлы не признал свою вину. Власти США вменяют ему наркотерроризм, незаконный оборот оружия и импорт запрещенных веществ в Соединенные Штаты.

До этого сообщалось, что супруга президента Силия Флорес могла получить перелом ребер, когда агенты США проводили операцию по захвату четы. У лидера республики также есть проблемы со здоровьем, которые требуют внимания, отмечали журналисты.

Тем временем постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что вторжение США в Венесуэлу стало предвестником возвращения в эпоху бесправия и силового доминирования Вашингтона. В своей речи дипломат также упомянул венесуэльских и кубинских граждан, которые погибли в ходе операции.

Николас Мадуро
Венесуэла
США
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
