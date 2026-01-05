Стали известны жесткие подробности задержания супруги Мадуро

Супруга президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силия Флорес могла получить перелом ребер, когда агенты США проводили операцию по захвату четы, сообщил ее адвокат Марк Доннелли CNN. У лидера республики также есть проблемы со здоровьем, которые требуют внимания, отметили журналисты.

Марк Доннелли сказал, что, «как вы можете видеть», Флорес получила «серьезные травмы во время своего похищения». Он предположил, что у нее перелом или серьезные ушибы ребер и ей потребуется медицинское обследование, — подчеркнули на канале.

Ранее суд в Нью-Йорке завершил первое заседание по делу против Мадуро. Отмечается, что следующее разбирательство в зале суда запланировано на 17 марта. В ходе процесса президент Венесуэлы не признал свою вину. Власти США вменяют ему наркотерроризм, незаконный оборот оружия и импорт запрещенных веществ в Соединенных Штатах.

Тем временем постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что вторжение США в Венесуэлу стало предвестником возвращения в эпоху бесправия и силового доминирования Вашингтона. В своей речи дипломат также упомянул венесуэльских и кубинских граждан, которые погибли в ходе операции.