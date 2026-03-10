Популярный чат-бот дал сбой в России

Масштабный сбой произошел в работе нейросети DeepSeek, следует из данных на сайте «Сбой.рф». За последний час было зарегистрировано свыше 100 жалоб. Российские пользователи сообщают, что сервер не отвечает, занят или перегружен.

Сервер занят. <...> Бесконечная загрузка на генерации сообщения. <...> Бесконечно грузит. <...> Не хочет сайт грузить. <...> Опять сдох, ничего не отправляется, — пишут пользователи.

Больше всего жалоб поступает из Москвы (18%). Также о проблемах сообщают в Челябинской области (13%), а также Самарской (11%) и Иркутской областях (8%). Кроме того, неполадки зафиксированы в Санкт-Петербурге, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, Башкирии, Хакасии, Чечне, ЯНАО и Новосибирской области (5%).

Ранее жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области пожаловались на сбой в работе мобильного интернета. Количество сообщений о проблемах выросло в районе шести утра 9 марта — за час поступило около 400 жалоб. По словам пользователей, они не могли получить доступ к Сети, отправить сообщения через мессенджеры и войти в банковские приложения.