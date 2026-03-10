Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 10:24

Популярный чат-бот дал сбой в России

Российские пользователи пожаловались на массовый сбой в работе DeepSeek

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Масштабный сбой произошел в работе нейросети DeepSeek, следует из данных на сайте «Сбой.рф». За последний час было зарегистрировано свыше 100 жалоб. Российские пользователи сообщают, что сервер не отвечает, занят или перегружен.

Сервер занят. <...> Бесконечная загрузка на генерации сообщения. <...> Бесконечно грузит. <...> Не хочет сайт грузить. <...> Опять сдох, ничего не отправляется, — пишут пользователи.

Больше всего жалоб поступает из Москвы (18%). Также о проблемах сообщают в Челябинской области (13%), а также Самарской (11%) и Иркутской областях (8%). Кроме того, неполадки зафиксированы в Санкт-Петербурге, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, Башкирии, Хакасии, Чечне, ЯНАО и Новосибирской области (5%).

Ранее жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области пожаловались на сбой в работе мобильного интернета. Количество сообщений о проблемах выросло в районе шести утра 9 марта — за час поступило около 400 жалоб. По словам пользователей, они не могли получить доступ к Сети, отправить сообщения через мессенджеры и войти в банковские приложения.

нейросети
чат-боты
сбои
жалобы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Водитель шокировал полицию превышением алкоголя в организме почти в 30 раз
Мишустин анонсировал выделение Белгороду полумиллиарда рублей
Врач рассказала, какие проблемы со здоровьем могут появиться в межсезонье
Названа ловушка, в которую можно попасть при инвестировании
Известный азиатский курорт намерен привлечь больше российских туристов
«Вековой юбилей»: Лукашенко поздравил российского композитора со столетием
В Москве заблокировали десятки сайтов об электроудочках
Водитель похитил почти 10 тыс. литров солярки и попал под статью
Спасатели приняли новые меры для поисков пропавших в Звенигороде детей
Бортников подсчитал террористов, уничтоженных на Северном Кавказе
Русификацию вывесок в России назвали ударом по артистам
Депутат объяснил, как инвестиции могут повлиять на доходы пенсионных фондов
Путин поздравил автора мелодии песни «Есть только миг» с юбилеем
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 марта: где сбои в России
Психотерапевт рассказала о правилах общения в переписке
Юрист раскрыл, в каких случаях можно оспорить штраф с дорожной камеры
В Европе пришли в ярость из-за бездействия ЕС в отношении Зеленского
«Mercedes ‎Киркорова» за 1 млрд рублей привлек внимание приставов
Популярный чат-бот дал сбой в России
Россиянам рассказали, о чем молятся святителю Тарасию 10 марта
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.