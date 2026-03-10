Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 11:47

Десятки детей отравились в частной школе российского города

Около 30 детей отравились в частной школе Челябинска

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Следователи начали проверку после вспышки кишечной инфекции в частной школе в Челябинске, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону. Заболели больше 30 человек — в основном ученики начальных классов, помощь врачей потребовалась и одному педагогу.

Первые жалобы на плохое самочувствие появились 4 марта. Сколько детей попали в больницу и в каком они состоянии, пока не уточняется. Следователи проверят, как в школе соблюдали санитарные нормы и как было организовано питание.

Особое внимание уделят качеству продуктов, условиям их хранения и приготовлению еды. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении санитарных правил.

Директор школы сообщил, что в учреждении есть поставщик, который привозит готовую еду, и уже на следующий день после ее доставки дети массово почувствовали себя плохо. По его словам, администрация сразу провела дезинфекцию, обратилась к поставщику и в Роспотребнадзор.

В праздничные выходные начали поступать первые результаты анализов, которые подтвердили сальмонеллез. Директор отметил, что работу школы полностью остановили, продолжают санитарную обработку и ждут дальнейших указаний Роспотребнадзора.

Ранее в одном из банных комплексов Стерлитамака девять детей и четверо взрослых отравились парами хлора в бассейне. Всем пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

школы
дети
отравления
Челябинск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минобороны России отчиталось о сотнях сбитых дронов за сутки
В ЕС осадили США за военную операцию против Ирана
Вилла на Кипре, долг в 1 млн, дружба с Зеленским: как живет Александр Ревва
Форвард «Зенита» обсчитался с голами и ошибочно включил себя в «Клуб-100»
Новый Aurus подорожает на 10 млн рублей и выйдет в 2027 году
Такер Карлсон потребовал расследовать удар по школе в Иране
ВКС России сбили украинский Су-27
Экс-посол рассказал, как США могут «дать заднюю» в конфликте с Ираном
В Роскачестве предупредили о последствиях за порчу имущества на работе
«Может аукнуться»: политолог о последствиях войны в Иране для США
Российская артиллерия обрушила «стальной» шквал на скрытый пункт ВСУ
Медик из Иркутска поделилась, как стала командиром и нашла любовь на СВО
Россиян предупредили о колоссальном нашествии комаров
Магнитные бури сегодня, 10 марта: что завтра, давление, проблемы с дыханием
Наступление ВС России на Харьков 10 марта: тысяча трупов, бойня у Волчанска
Двух мужчин задержали за кражу товаров на 14,6 млн рублей из ПВЗ
Ракетная кампания Ирана пошла на спад
«Я в долгах»: пожилая женщина сорвала свадьбу с молодым любовником
США частично лишили Южную Корею систем ПРО ради операции против Ирана
Убила из-за косметики: украинка заморила падчерицу голодом до 15 кг
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.