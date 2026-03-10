Десятки детей отравились в частной школе российского города Около 30 детей отравились в частной школе Челябинска

Следователи начали проверку после вспышки кишечной инфекции в частной школе в Челябинске, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону. Заболели больше 30 человек — в основном ученики начальных классов, помощь врачей потребовалась и одному педагогу.

Первые жалобы на плохое самочувствие появились 4 марта. Сколько детей попали в больницу и в каком они состоянии, пока не уточняется. Следователи проверят, как в школе соблюдали санитарные нормы и как было организовано питание.

Особое внимание уделят качеству продуктов, условиям их хранения и приготовлению еды. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении санитарных правил.

Директор школы сообщил, что в учреждении есть поставщик, который привозит готовую еду, и уже на следующий день после ее доставки дети массово почувствовали себя плохо. По его словам, администрация сразу провела дезинфекцию, обратилась к поставщику и в Роспотребнадзор.

В праздничные выходные начали поступать первые результаты анализов, которые подтвердили сальмонеллез. Директор отметил, что работу школы полностью остановили, продолжают санитарную обработку и ждут дальнейших указаний Роспотребнадзора.

