Цены на нефть испытали новый виток «турбулентности» Нефть рухнула в цене на 4,5% на открытии торгов

Мировые цены на нефть утром во вторник, 10 марта, упали примерно на 4,5% на фоне ожиданий увеличения поставок сырья, связанных с рядом геополитических факторов, свидетельствуют данные торгов. Стоимость майских фьючерсов Brent снизилась до $94,47 (7,5 тыс. рублей) за баррель, апрельских фьючерсов WTI — до $90,33 (7,1 тыс. рублей).

Аналитики связывают коррекцию с возможным изменением баланса на рынке после недавнего резкого роста, вызванного блокадой Ормузского пролива. Инвесторы оценивают перспективы восстановления поставок из ближневосточного региона.

Ранее американские аналитики прогнозировали возможный рост цены нефти до $215 (17 тыс. рублей) за баррель в случае длительной блокады Ормузского пролива. Эксперты считают такой сценарий реалистичным при продолжительном перекрытии поставок с Ближнего Востока.

Кроме того, директор департамента Первоуральскбанка Артем Тузов заявил, что превышение ценой Brent отметки $118 (9,3 тыс. рублей) впервые за четыре года выгодно для России благодаря сокращению дисконта на отечественную нефть и росту мировых котировок. Эксперт предположил, что дефицит бюджета может смениться профицитом, однако фискальная политика вряд ли изменится, поскольку налоговые инициативы планировались на долгосрочную перспективу.