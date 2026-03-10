Евросоюз вычеркнул грузинский порт Кулеви из 20-го пакета санкций

Европейский союз исключил грузинский порт Кулеви из 20-го пакета ограничений против России, который по-прежнему разрабатывается, сообщил специальный представитель объединения по санкциям Дэвид О'Салливан. Он написал письмо на имя министра иностранных дел Грузии Маки Бочоришвили. Изначально порт предлагалось включить в список, поскольку через него якобы проходит российская нефть, передает ТАСС.

Изначально планировалось включить Кулевский порт Грузии в 20-й пакет санкций из-за морских перевозок российской нефти и захода «теневого флота» в порт, — говорится в документе.

Уточняется, что власти Грузии и оператор порта взяли на себя ряд обязательств. После этого Евросоюз пересмотрел решение о включении Кулеви в санкционный список.

Ранее появилась информация, что Европейский союз рассматривает возможность расширения визовых ограничений для граждан России. Вслед за запретом на въезд для участников спецоперации Брюссель может распространить санкции и на членов их семей.