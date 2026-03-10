Зимняя Олимпиада — 2026
10 марта 2026 в 10:56

Белый дом опубликовал кадры ударов по Ирану с подписью «Тачдаун»

Опубликованы кадры ударов ВВС США по Ирану с нарезкой из американского футбола

Американский эсминец класса «Арли Берк» USS Spruance запускает ракету Tomahawk для поражения наземных целей в рамках операции «Эпическая ярость» Американский эсминец класса «Арли Берк» USS Spruance запускает ракету Tomahawk для поражения наземных целей в рамках операции «Эпическая ярость» Фото: U.S. Navy/Global Look Press
Белый дом в социальных сетях опубликовал кадры ударов по Ирану с подписью «Тачдаун». При этом названные кадры чередовались с нарезкой из матчей американского футбола.

Ранее постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что по меньшей мере 1332 человека погибли в Иране в результате ударов США и Израиля. По его словам, раненые исчисляются тысячами.

При этом представитель правительства Исламской Республики Фатеме Мохаджерани рассказала, что дети составили 30% всех погибших в Иране в результате ударов США и Израиля. Наиболее ожесточенной стала атака на иранскую школу в городе Минаб, ее жертвами стала 171 девочка. Также не менее 20 человек погибли при атаке США и Израиля на станцию скорой помощи и детскую площадку в Иране. Это произошло в пригороде Шираза на юге республики.

До этого стало известно, что американо-израильская атака по Ирану нанесла сокрушительный удар по военному руководству страны. Жертвами бомбардировок стали семь высокопоставленных генералов, пятеро из них служили в КСИР. Среди погибших — ключевые фигуры иранской военной элиты.

