Белый дом опубликовал кадры ударов по Ирану с подписью «Тачдаун» Опубликованы кадры ударов ВВС США по Ирану с нарезкой из американского футбола

Белый дом в социальных сетях опубликовал кадры ударов по Ирану с подписью «Тачдаун». При этом названные кадры чередовались с нарезкой из матчей американского футбола.

Ранее постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что по меньшей мере 1332 человека погибли в Иране в результате ударов США и Израиля. По его словам, раненые исчисляются тысячами.

При этом представитель правительства Исламской Республики Фатеме Мохаджерани рассказала, что дети составили 30% всех погибших в Иране в результате ударов США и Израиля. Наиболее ожесточенной стала атака на иранскую школу в городе Минаб, ее жертвами стала 171 девочка. Также не менее 20 человек погибли при атаке США и Израиля на станцию скорой помощи и детскую площадку в Иране. Это произошло в пригороде Шираза на юге республики.

До этого стало известно, что американо-израильская атака по Ирану нанесла сокрушительный удар по военному руководству страны. Жертвами бомбардировок стали семь высокопоставленных генералов, пятеро из них служили в КСИР. Среди погибших — ключевые фигуры иранской военной элиты.