LIFE.ru запустили спецпроект о женщинах-шахтерах времен ВОВ

Издание LIFE.ru запустило спецпроект о женщинах-шахтерах времен Великой Отечественной войны. Его реализовали в честь Международного женского дня.

Мы привыкли говорить о войне через передовую, но у страны был еще один фронт — под землей. В забоях, в темноте и воде женщины делали работу, без которой не было бы ни заводов, ни поездов, ни топлива для фронта. Мы хотели вернуть этим женщинам голос и имя, — рассказала главный редактор издания Марина Фещенко.

Проект реализован в интерактивном формате. Пользователи могут перейти на лендинг и отследить путь в рамках одной шахтерской смены.

Ранее рассказали, как в СССР отмечали Международный женский день, какие подарки получали наши мамы и бабушки и какие советские открытки и символы 8 Марта популярны и в наши дни. Дату 8 марта женщины Европы и России избрали сами — в 1914 году.