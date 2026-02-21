Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 10:34

Угольников сообщил о готовности поддержать организацию Музея памяти

Игорь Угольников Игорь Угольников Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Народный артист РФ, режиссер Игорь Угольников рассказал ТАСС о намерении поддержать открытие Музея памяти в Москве. Учреждение станет общенациональным мемориалом скорби, уточнил артист.

Новый Музей памяти станет не просто выставочным пространством, а общенациональным мемориалом скорби и главным смысловым центром защиты исторической памяти <…> Со своей стороны готов приложить усилия для насыщения музея ценными экспонатами и мультимедийной составляющей, — подчеркнул Угольников.

По его словам, в музее представят систематизированые доказательства истребления советского народа в годы Великой Отечественной войны. Артист уточнил, что подобные проекты актуальны в современности, когда проявления нацизма снова становятся очевидными.

Ранее сообщалось, что новый Музей памяти геноцида советского народа появится на месте Музея истории ГУЛАГа. По информации источников, открытие запланировано на 22 июня. В столичном департаменте культуры уточнили, что экспозиция нового музея расскажет обо всех периодах преступлений, совершенных нацистами против мирных граждан СССР в годы Великой Отечественной войны.

