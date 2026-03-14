Зеленский доволен — кредит холопы оплатят: как украинцы стали рабами МВФ

МВФ утвердил кредит для Украины на сумму $8,1 млрд. По подсчетам аналитиков, этих денег Киеву хватит приблизительно до начала мая, но ради них придется выполнить жесткие требования — например, повысить НДС и другие сборы, а также отменить мораторий на рост тарифов на отопление и газ. Это еще сильнее ударит по кошелькам простых украинцев: средняя зарплата в стране не достигает и $500. Пойдет ли Киев на условия МВФ и как на это отреагирует население республики — в материале NEWS.ru.

Какие условия выдвинул МВФ Украине

Международный валютный фонд сообщил о выделении очередного займа для Украины 27 февраля. Пресс-служба МВФ тогда объявила, что программа финансирования рассчитана на четыре года, при этом один транш в размере $1,5 млрд будет выдан немедленно. Проценты по кредиту составят $350 млн.

Глава фонда Кристалина Георгиева назвала это решение крайне рискованным и признала, что погашение кредита будет зависеть от внешней помощи Украине, а также непосредственно от политики Киева. Так, одно из условий выдачи денег — реформирование налоговой системы Украины. Власти республики должны будут сохранить военный сбор в размере 5% с доходов физлиц, а также установить НДС для физлиц-предпринимателей, чей годовой доход превышает 4 млн гривен (7,2 млн рублей). Еще одно требование — сделать тарифы на услуги ЖКХ «экономически обоснованными», отменив имеющиеся льготы: теперь они будут действовать только для социально уязвимых категорий населения.

Газета Politico со ссылкой на источники пишет, что Киев готов брать заем под любой процент. Дело в том, что «дыра» в бюджете Украины сейчас составляет $50 млрд, и даже с кредитом МВФ денег хватит лишь до конца мая. После этого стране, вероятно, придется искать дополнительные источники финансирования, если ЕС не найдет способ выдать ей кредит в размере $90 млрд, который с конца февраля блокирует Венгрия.

Фото: International Monetary Fund/Global Look Press

В каком состоянии экономика Украины

НКО International Liberty Institute, в которую входят известные украинские предприниматели и эксперты, подсчитала, что в 2026 году государственный долг страны с большой долей вероятности превысит 100% от ВВП, а инфляция по-прежнему будет выражаться двузначными числами.

«Правительство живет не по средствам, действует без научной основы, игнорируя здравый смысл и рекомендации экономистов по вопросам экономической безопасности и основ макроэкономической стабилизации», — гласит доклад организации.

Эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку Ян Арт в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что основная причина стагнации в украинской экономике — не столько боевые действия, сколько разрыв экономических связей с Россией, который произошел еще до начала СВО.

«Украина начала жить в кредит еще до 2022 года, потому что поставила политику впереди экономики. И военные действия добьют ее как экономический субъект окончательно», — уверен собеседник.

На что рассчитывает Зеленский

О скором крахе украинской экономики предупреждают и депутаты Верховной рады. По словам украинского парламентария Дмитрия Разумкова, экономическая политика Киева, которая предусматривает дополнительные налоги для бизнеса, соответствует принципу «меньше кормить и больше доить».

«Это вариант очень краткосрочный, потому что эта корова скоро сдохнет, как и в целом экономика нашего с вами государства», — сказал он на пленарном заседании Рады в феврале.

Доктор экономических наук Алексей Зубец в беседе с NEWS.ru усомнился, что президента Украины Владимира Зеленского на самом деле волнуют негативные последствия для предпринимателей и простых граждан.

Владимир Зеленский Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Киевская власть играет в короткую: после нас — хоть потоп. Зеленский понимает, что отдавать кредит МВФ его правительству не придется. Если Украина сохранится как государство, то расплачиваться по долгам и процентам будет население», — пояснил он.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ Иван Скориков обратил внимание на другой важный момент.

«Пока Украина воюет, ей будут давать все новые и кредиты — в том числе на погашение старых. Киевский режим давно находится на ИВЛ», — указал собеседник NEWS.ru.

Какое будущее ждет Украину

Сейчас у Украины осталось не так много источников дохода, если не брать в расчет западные кредиты. Зубец отметил, что реальный экономический актив страны — это три атомные электростанции, а четвертая — Запорожская АЭС — находится под контролем России.

«Некоторый доход пока приносят металлургические комбинаты в Кривом Роге, остатки сельского хозяйства и портовая инфраструктура на Черном море. Но это не экономика, а слезы. Сегодня даже свинину Украина закупает за границей. Сало — уже польское!» — заметил эксперт.

Он уверен, что в будущем республику ждет тотальное обнищание.

«На этой территории в ближайшие годы останутся главным образом пенсионеры, женщины и дети. Работать будет некому, да и негде. Страну ждет распад по типу Сомали», — спрогнозировал Зубец.

При этом опрошенные NEWS.ru эксперты сомневаются, что убийственная экономическая политика украинских властей встретит явное сопротивление со стороны простых граждан, уже живущих в нищете. Скориков называет население Украины «зомбированным».

«Людям скажут: налоги и тарифы должны быть как в ЕС, ведь мы туда идем. И все это проглотят», — объяснил аналитик.

Украина, Одесса Фото: Shutterstock/FOTODOM

Он напомнил, что Зеленский регулярно «кормит» народ обещаниями светлого будущего, поэтому максимум, на что способны местные жители, — это возмущенные посты в Telegram-каналах.

«Зеленский говорит, что Запад после войны даст $800 млрд на „процветание Украины“ — такой „план Маршалла“ для Киева. И ведь многие верят. Пока украинцы считают, что и конфликт, и бедность, и холод в квартирах — это ради светлого европейского будущего, они продолжат терпеть», — резюмировал Скориков.

