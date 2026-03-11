Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 00:53

Стало известно, до какого месяца продержится бюджет Украины

Politico: бюджет Украины после нового кредита МВФ продержится всего лишь до мая

Банковая улица в Киеве Банковая улица в Киеве Фото: Ukraine Presidency//Global Look Press
Бюджет Украины сможет просуществовать до начала мая после одобрения нового кредита Международного валютного фонда (МВФ) в размере $8,1 млрд (679 млрд рублей), пишет Politico, указав, что эта поддержка дала Киеву временную финансовую передышку. До этого ожидалось, что средств хватит лишь до конца марта.

Военный бюджет Украины оказался менее истощен, чем опасались политики, и страна сможет продержаться до начала мая, — пишет издание.

При этом дефицит бюджета в этом году оценивается минимум в $50 млрд (4,1 трлн рублей). В феврале руководство МВФ утвердило четырехлетнюю кредитную программу для Киева. Глава фонда Кристалина Георгиева признала исключительно высокие риски по этому кредиту, подчеркнув, что погашение долга напрямую зависит от внешней помощи и действий украинских властей.

Ранее политолог Юрий Светов предположил, что Украина не выплатит кредит МВФ по примеру Греции. По его словам, Киев ориентируется на прецедент с Афинами, которым ранее списали значительную часть задолженности. Он отметил, что ставка делается на конфискацию замороженных активов РФ для покрытия этих расходов.

До этого на фоне эскалации ближневосточного конфликта МВФ были зафиксированы перебои в торговле, волатильность на финансовых рынках и повышение стоимости энергоносителей. В пресс-службе организации добавили, что внимательно следят за развитием событий в этом регионе.

Украина
бюджеты
МВФ
кредиты
