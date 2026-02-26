Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 18:42

Главу Минфина Финляндии удивил собственный прогноз дефицита бюджета

Минфин Финляндии: страна столкнется с дефицитом бюджета почти в €15 млрд

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Министерство финансов Финляндии представило проект бюджета, в котором прогнозируемый дефицит достиг масштабов, удививших даже главу ведомства Риикку Пурра — соответствующее заявление опубликовано на сайте министерства. По оценке Минфина, средний ежегодный дефицит госбюджета в 2027–2030 годах составит €14,9 млрд (1 трлн рублей).

По данным ведомства, показатель будет расти с €12,6 млрд в 2027-м до €16 млрд в 2030-м. Ухудшение баланса госфинансов объяснили снижением прогнозов по налоговым поступлениям и доходам от продажи углеродных квот при одновременном росте расходов на зарплаты, обслуживание госдолга и взносы в ЕС.

Ведомство подсчитало, что в течение следующего четырехлетнего парламентского срока правительству придется экономить €8–11 млрд ежегодно. Нижний порог этой суммы соответствует требованиям Евросоюза к Финляндии в рамках процедуры сокращения чрезмерного дефицита до 2028 года.

Ранее геополитический аналитик Патрик Хеннингсен заявил, что закупка Финляндией истребителей F-35 против России бессмысленна. По его словам, российские ракеты «Кинжал» способны уничтожить весь флот за сутки, поэтому такие траты не имеют военного обоснования.

