Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 19:36

Воспоминания о бомбардировке Хиросимы оценили в $950 тыс.

Дневник сбросившего бомбу на Хиросиму пилота выставили на продажу за $950 тыс.

B-29 Enola Gay B-29 Enola Gay Фото: imago stock&people via www.imago/imago-images.de/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Дневник капитана Роберта Льюиса, второго пилота американского бомбардировщика B-29 Enola Gay, сбросившего атомную бомбу на Хиросиму в 1945 году, выставили на продажу за $950 тыс. (72,6 млн рублей), сообщает Washington Post. В дневнике содержится, в частности, знаменитая фраза «Боже, что мы наделали».

Это уже пятый раз, когда блокнот появляется на рынке. Впервые его продали на аукционе в 1971 году за $37 тыс. (по текущему курсу 2,8 млн рублей) Последний раз он сменил владельца в 2022 году, и сумма сделки тогда составила $543 тыс. (41,5 млн рублей).

Ранее в ходе визита в Японию президент США Дональд Трамп охарактеризовал атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки как «небольшой конфликт». Он также отметил, что, несмотря на эти события, Вашингтон и Токио сегодня связывают дружеские и партнерские отношения.

В самой Хиросиме 80-летие бомбардировки отметили массовым антивоенным митингом. Несколько сотен человек собрались в парке, требуя ядерного разоружения и мирного решения международных конфликтов. Демонстранты с плакатами заполнили площадь под наблюдением полиции. В это же время в другой части парка проходили официальные памятные мероприятия.

Хиросима
США
Япония
бомбардировки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились новые детали о том, где нашли школьницу из Смоленска
Рэперу Гуфу вынесли приговор: что известно, «банное» дело
В Москве отменили свадьбы 20 пар из-за нижнего белья
Собянин назвал число уничтоженных беспилотников на подлете к Москве
Telegram будет только на фронте? Когда заблокируют, причины, позиция РКН
Экс-депутат объяснил, почему страны Европы отказывают украинцам в убежище
Лыжница Степанова пугает шведок, чиновник стал Героем России: что дальше
Беспорядки в Мексике нанесли удар по спорту
В России назвали сроки разработки АЭС для базы на Луне
Задержан предполагаемый похититель девочки из Смоленска
Садист, бандит и инвалид: что известно о резонансном деле Владимира Бакса
ЕС поставил Киргизии ультиматум из-за торговли с Россией
В Бразилии по улицам поплыли гробы
Стало известно, где была найдена пропавшая в Смоленске девочка
Жуткое ДТП на трассе «Кавказ» унесло жизни двоих человек
Агрессивная собака полгода терроризирует жителей Краснодара
Воспоминания о бомбардировке Хиросимы оценили в $950 тыс.
В Смоленске нашли вещь, которая может принадлежать пропавшей девочке
Пропавшую в Смоленске девочку нашли
В Дании пройдут досрочные выборы в парламент
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.