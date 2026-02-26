Воспоминания о бомбардировке Хиросимы оценили в $950 тыс. Дневник сбросившего бомбу на Хиросиму пилота выставили на продажу за $950 тыс.

Дневник капитана Роберта Льюиса, второго пилота американского бомбардировщика B-29 Enola Gay, сбросившего атомную бомбу на Хиросиму в 1945 году, выставили на продажу за $950 тыс. (72,6 млн рублей), сообщает Washington Post. В дневнике содержится, в частности, знаменитая фраза «Боже, что мы наделали».

Это уже пятый раз, когда блокнот появляется на рынке. Впервые его продали на аукционе в 1971 году за $37 тыс. (по текущему курсу 2,8 млн рублей) Последний раз он сменил владельца в 2022 году, и сумма сделки тогда составила $543 тыс. (41,5 млн рублей).

Ранее в ходе визита в Японию президент США Дональд Трамп охарактеризовал атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки как «небольшой конфликт». Он также отметил, что, несмотря на эти события, Вашингтон и Токио сегодня связывают дружеские и партнерские отношения.

В самой Хиросиме 80-летие бомбардировки отметили массовым антивоенным митингом. Несколько сотен человек собрались в парке, требуя ядерного разоружения и мирного решения международных конфликтов. Демонстранты с плакатами заполнили площадь под наблюдением полиции. В это же время в другой части парка проходили официальные памятные мероприятия.