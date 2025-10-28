Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 16:14

«Забавно»: Трамп неуместно высказался об атаках на Хиросиму и Нагасаки

Трамп: бомбардировки Вашингтоном японских городов были небольшим конфликтом

Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бомбардировки Вашингтоном Хиросимы и Нагасаки были небольшим конфликтом, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. По его словам, которые приводит РИА Новости, несмотря на эти события США и Япония поддерживают дружеские и партнерские отношения.

Забавно, что с Японией у нас произошел небольшой конфликт. Возможно, вы слышали об этом, — сказал Трамп.

Ранее президент США заявил, что Вашингтон поставит первую партию ракет для истребителей F-35 японских ВВС до 2 ноября. Он добавил, что успел лично осмотреть часть вооружений. В августе ВВС Японии начали дислокацию истребителей F-35B, которые в дальнейшем будут использоваться с авианосцев.

До этого премьер-министр Японии Санаэ Такаити выдвинула кандидатуру Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Данное заявление прозвучало в ходе встречи лидеров двух стран в Токио. Таким образом, американский лидер получил официальную поддержку для получения высокой международной награды. Представитель администрации Соединенных Штатов подтвердила эту информацию журналистам в ходе брифинга.

