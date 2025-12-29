Новый год — 2026
29 декабря 2025 в 10:24

Стал известен ответ ВККС на просьбу Бастрыкина об отставном московском судье

ВККС дала согласие возбудить дело в отношении отставного судьи Гришина

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении отставного судьи Московского городского суда Дмитрия Гришина, сообщает Российское агентство правовой информации. Он подозревается в нарушении ПДД, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью.

Удовлетворить представление председателя Следственного комитета РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела, — огласил решение глава ВККС Николай Тимошин.

По информации агентства, в апреле этого года Гришин за рулем Land Rover двигался с превышением скорости по трассе М-8 «Холмогоры». При обгоне он выехал на встречную полосу и врезался в Renault, который в этот момент совершал разрешенный поворот. В результате аварии водитель Renault и его супруга получили многочисленные травмы и переломы. Сам Гришин не пострадал.

В ходе проверки бывший судья отказался давать показания. Уголовное дело планируется возбудить по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Гришин на заседание коллегии не явился.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин подал в Высшую квалификационную коллегию судей представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела против судьи Мосгорсуда Дмитрия Гришина. Отмечалось, что вопрос о возбуждении дела будет решаться в установленном порядке после рассмотрения материалов проверки.

Россия
ВККС
решения
судьи
ДТП
