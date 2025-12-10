ТИЭФ'25
10 декабря 2025 в 12:37

Бастрыкин принял решение об уголовном деле против судьи из Москвы

Бастрыкин направил представление о возбуждении уголовного дела на судью Гришина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин подал в Высшую квалификационную коллегию судей представление о даче согласия на возбуждение уголовного дела против судьи Мосгорсуда Дмитрия Гришина, передает пресс-служба ведомства. Поводом стало ДТП, в котором пострадали двое людей.

Следственное управление СК России по Ярославской области провело проверку по факту нарушения правил дорожного движения Гришина, повлекшего тяжкий вред здоровью. По итогам проверки следственные органы примут решение в рамках уголовно-процессуального законодательства.

Официальный источник отметил, что вопрос о возбуждении дела будет решаться в установленном порядке после рассмотрения материалов проверки. Уголовное производство планируют завести по ч. 1 ст. 264 УК РФ.

Ранее Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей представления о даче согласия на возбуждение уголовных дел в отношении пяти бывших судей из Ростова-на-Дону в связи с коррупционными преступлениями. Основанием стали признаки получения взятки в крупном размере.

