Шестерых детей внесли в «расстрельный» список Украины в канун Нового года На Украине шестерых детей внесли в базу сайта «Миротворец» вечером 31 декабря

Шестерых детей внесли вечером 31 декабря в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». По данным ресурса, все они родились в период с 2010 по 2022 год, причем среди несовершеннолетних есть как граждане России, так и Украины.

На «Миротворце» регулярно появляются личные данные детей в возрасте от 2 до 17 лет. Кроме того, за последние годы в черный список сайта попало огромное количество личных данных журналистов, артистов, спортсменов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс и поддержали проведение СВО.

Ранее в базу данных «Миротворца» попал президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров. Вместе с ним в список включена тренер сборной России по синхронному плаванию Гана Максимова.

До этого стало известно, что всего в «Миротворец» внесены 12 российских детей. В частности, в 2021 году в базу сайта попала писательница из ЛНР Фаина Савенкова, которой на тот момент было 12 лет.