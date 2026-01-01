Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 10:21

Шестерых детей внесли в «расстрельный» список Украины в канун Нового года

На Украине шестерых детей внесли в базу сайта «Миротворец» вечером 31 декабря

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Шестерых детей внесли вечером 31 декабря в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». По данным ресурса, все они родились в период с 2010 по 2022 год, причем среди несовершеннолетних есть как граждане России, так и Украины.

На «Миротворце» регулярно появляются личные данные детей в возрасте от 2 до 17 лет. Кроме того, за последние годы в черный список сайта попало огромное количество личных данных журналистов, артистов, спортсменов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс и поддержали проведение СВО.

Ранее в базу данных «Миротворца» попал президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров. Вместе с ним в список включена тренер сборной России по синхронному плаванию Гана Максимова.

До этого стало известно, что всего в «Миротворец» внесены 12 российских детей. В частности, в 2021 году в базу сайта попала писательница из ЛНР Фаина Савенкова, которой на тот момент было 12 лет.

Украина
Миротворец
дети
сайты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сжигаются заживо»: Захарова не сдержалась после страшного преступления ВСУ
«Симптом агонии»: Сальдо раскрыл, из-за чего Киев решился на удар по Хорлам
Стало известно, кто мог помочь ВСУ атаковать кафе в Херсонской области
«Ублюдки на Украине»: Захарова об атаке ВСУ на Хорлы в новогоднюю ночь
Появились кадры, как неадекват в Петербурге набросился на таксиста
Россиянам рассказали, как победить «диктатуру маркетинга»
Забудьте о похмелье! Этот рецепт супа вернет вас к жизни за 15 минут
Военэксперт предложил изменить формат СВО после атаки ВСУ на кафе
Россиянам рассказали, как защитить кожу от зимних морозов
Сальдо предположил, кто стоит за новогодним ударом ВСУ
Раскрыто число жертв взрыва на популярном горнолыжном курорте
Появились первые фото с места удара ВСУ по Хорлам
Хорлы остаются под угрозой после смертельной атаки ВСУ в новогоднюю ночь
Стало известно, откуда прилетели ударившие по херсонскому кафе БПЛА ВСУ
Диетолог объяснил сильную тягу к сладкому и жирному
В США оценили вероятность победы Зеленского на выборах
Мирошник назвал атаку ВСУ по Хорлам преднамеренным актом терроризма
Экономист раскрыл, как избежать блокировок при переводах самому себе
Захарова сравнила атаку ВСУ под Херсоном со сжиганием людей в Хатыни
Раскрыты детали смерти актрисы Малющевой перед Новым годом
Дальше
Самое популярное
МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина
Мир

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри
Общество

Идеальное горячее на Новый год: «Волшебные сундучки» из картофеля с мясной начинкой. Хрустящая загадка с сюрпризом внутри

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.