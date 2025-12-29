Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 04:56

Глава Союза биатлонистов попал в «расстрельный» список Украины

Главу Союза биатлонистов России Майгурова добавили в базу ресурса «Миротворец»

Виктор Майгуров Виктор Майгуров Фото: Сергей Петров/NEWS.RU
Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров попал в базу данных украинского ресурса «Миротворец». Вместе с ним в список включена тренер сборной России по синхронному плаванию Гана Максимова, пишет ТАСС.

Согласно данным сайта, Майгурову и Максимовой вменяются такие основания для внесения в базу, как «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и «поддержка в проведении специальной военной операции». 56-летний Виктор Майгуров, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр и трехкратный чемпион мира, возглавляет российский биатлон с 2020 года.

Ресурс «Миротворец» был создан в 2014 году и позиционируется как экстремистский сайт. Он содержит базу личных данных, собранную нелегальным путем. В нее включаются люди различных профессий — политики, журналисты, артисты и спортсмены, — которые, по мнению авторов ресурса, посетили Крым или Донбасс либо иным образом вызвали их негативную оценку.

Ранее сообщалось, что в базу «Миротворца» были внесены 12 российских детей в возрасте от двух до пяти лет. Им вменяют покушение на суверенитет Украины. В частности, в 2021 году в него была включена писательница из ЛНР Фаина Савенкова, которой на тот момент было 12 лет. Администраторы сайта утверждали, что девочка якобы «участвует в антиукраинских пропагандистских мероприятиях».

Миротворец
базы
биатлон
спортсмены
