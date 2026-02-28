Зимняя Олимпиада — 2026
Израиль сорвал ядерную сделку между США и Ираном

NBC News: Израиль не дал США и Ирану достичь соглашения по ядерной сделке

Ядерная сделка между Вашингтоном и Тегераном сорвалась из-за Израиля, заявил NBC News анонимный ближневосточный дипломат. Источник утверждает, что уже на прошлой неделе стороны были максимально близки к успеху, однако Тель-Авив предпринял решительные шаги, чтобы заблокировать дипломатический процесс.

Собеседник телеканала добавил, что Белый дом поддался давлению своего главного союзника в регионе, пожертвовав возможностью мирного урегулирования ради интересов Тель-Авива. Он подчеркнул, что это не первый раз, когда Вашингтон идет на поводу у партнеров.

Израильский хвост снова виляет американской собакой, — подытожил дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в преднамеренном срыве дипломатических усилий по ядерному урегулированию. По словам американского лидера, после военной операции «Полуночный молот» в 2025 году Вашингтон неоднократно предлагал Ирану условия новой сделки, но все инициативы были проигнорированы.

Заявление прозвучало на фоне сообщений о новых превентивных ударах Израиля по объектам в Тегеране, где была атакована резиденция верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Операция получила кодовое название «Щит Иуды».

