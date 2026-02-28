Барщевский назвал коллег из Верховного суда фантастическими людьми

Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 16:31

Известный адвокат Михаил Барщевский, покинувший пост полпреда в Верховном суде, заявил в беседе с РБК, что вернулся к частной практике. Адвокат отметил, что за те 25 лет, что он работал в суде, ему исключительно везло на профессиональное окружение: он успел поработать с шестью премьер-министрами и пятнадцатью руководителями аппарата кабмина, сохранив о каждом только положительные воспоминания.

Были просто фантастические люди, были нормальные. У меня не было ни одного дурака и ни одной сволочи, — вспомнил Барщевский.

Говоря о текущей деятельности, адвокат отметил, что уже взял в работу несколько новых дел, при этом его гонорарная политика отличается гибкостью. Услуги для статусных клиентов обходятся очень дорого, однако для тех, кто оказался в беде и действительно нуждается в защите, Барщевский готов работать безвозмездно.

Ранее Барщевский вспомнил, что его коллега Генрих Падва дал ему два важнейших совета, которые он не видел ни в одном учебнике. На церемонии прощания с ним он уточнил, что речь идет о том, как относиться к своей работе и как строить взаимоотношения с подзащитными.

