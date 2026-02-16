Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 09:44

Кабмин готовит новые правила работы для провайдеров

Кабмин предложил ФАС заняться контролем конкуренции между провайдерами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Правительство России поддержало установление госконтроля за обеспечением конкуренции при размещении провайдеров в многоквартирных домах, сообщил ТАСС. Инициатива направлена на защиту прав жильцов.

Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки до рассмотрения во втором чтении, — говорится в отзыве кабмина.

Авторы законопроекта предложили передать ФАС полномочия по контролю за «антиконкурентными действиями» управляющих компаний, которые препятствуют свободному доступу провайдеров в дома. Документ также предлагает распространить норму о безвозмездном размещении оборудования на нежилые помещения, запретить взимание платы за сети «умного дома» и кабельного ТВ.

Кабмин поддержал идею усиления контроля, однако указал на необходимость доработки механизмов: в частности, вопросы антимонопольного регулирования требуют внесения в профильные законы, а не в Жилищный кодекс. Правительство также выступило против бесплатного размещения сетей для юридических лиц и потребовало дополнительного обоснования для отмены платы за системы видеонаблюдения и интеллектуального учета ресурсов.

Ранее стало известно, что российские операторы сотовой связи приступили к взиманию дополнительной оплаты за безлимитный доступ в интернет по архивным тарифам. Мера была продиктована потребностью компенсировать инфляционные потери. Этой информацией заинтересовались в ФАС и приступили к проверке.

