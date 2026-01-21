Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 13:59

Операторы меняют правила для архивных пакетов с безлимитом

Российские операторы начали вводить отдельную плату за безлимитный интернет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские мобильные операторы начали взимать дополнительную плату за использование безлимитного интернета в рамках архивных тарифных планов, сообщает Forbes. По данным издания, это связано с необходимостью компенсировать инфляционные издержки, нагрузку на сети и ограничить трафик.

В частности, для абонентов «Вымпелкома» (бренд «Билайн») с 1 января действует суточная плата за безлимитный интернет — 4,5 рубля в сутки. О намерении ввести отдельную плату за эту опцию оператор уведомил еще в конце декабря 2025 года, объяснив изменения общей ситуацией на рынке телекоммуникаций.

Другой мобильный оператор планирует ввести ежемесячную плату для части своих абонентов. Сумма составит 25 или 99 рублей в зависимости от тарифа.

Аналитики, опрошенные СМИ, отмечают, что безлимитный интернет, с одной стороны, привлекает платежеспособных клиентов и приносит солидный доход, с другой — создает существенную нагрузку на инфраструктуру. Именно поэтому компании решили отказаться от этой модели, вводя для нее отдельную плату.

Ранее Федеральная антимонопольная служба выдала предписание группе компаний ПИК обеспечить равный доступ для всех интернет-провайдеров к инфраструктуре своих многоквартирных домов. Ведомство установило факт ограничений, которые создавали входящие в группу оператор связи «Ловител» и управляющие компании.

