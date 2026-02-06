Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 12:50

В ГД рассказали, за что операторов связи обяжут платить наравне с банками

Депутат Аксаков: операторов обяжут платить за мошеннические звонки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Мобильные операторы могут нести солидарную с банками финансовую ответственность, если проигнорируют предупреждение о мошенническом звонке, такая норма готовится ко второму чтению антифрод-пакета законов, рассказал в интервью NEWS.ru глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его мнению, это создаст действенный стимул для компаний активнее выявлять и блокировать сомнительные номера.

Ко второму чтению второго пакета мер по противодействию мошенничеству. будем предлагать ввести солидарную финансовую ответственность для операторов связи за несообщение о заведомо мошенническом звонке. Идея в том, чтобы распределить ответственность между всеми участниками платежной цепочки: банки отвечают за контроль переводов, а операторы — за верификацию абонентов и блокировку мошеннических номеров. Это мотивирует операторов, как и банки, совершенствовать свою антифрод-политику, — сказал Аксаков.

Парламентарий подчеркнул, что новая система будет работать в связке с государственной платформой «Антифрод». Эта система создаст единую базу скомпрометированных номеров, а операторов обяжет предоставлять в нее данные о подозрительных активностях абонентов, таких как частая смена сим-карт.

Также, по словам депутата, законопроект уже сейчас предусматривает обязанность операторов блокировать опасные номера на 24 часа по сигналу из системы. Это позволит оперативно пресекать массовые мошеннические атаки по телефону.

Ранее сообщалось, что наиболее популярными схемами телефонных мошенников в 2025 году стали мнимый взлом аккаунта на «Госуслугах», замена счетчика в квартире и онлайн-собеседование для трудоустройства.

Анатолий Аксаков
мобильные операторы
звонки
мошенничество
законодательство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Москве в субботу, 7 февраля: ждать ли сильного ветра и холода
Французский экс-министр оказался в центре скандала из-за связей с Эпштейном
Кубинский боец UFC сразится с россиянином на турнире лиги кулачных боев
Лавров связал покушение на генерала МО с желанием Киева сорвать переговоры
Хакеры вновь атаковали сайт движения Медведчука
Скелет в лесу: женщина забила мужа молотком и пригласила дочь в гости
Политолог раскрыл судьбу Стармера из-за скандала вокруг файлов Эпштейна
Лавров заявил о готовности России обсудить с США вопросы безопасности
Лавров указал, из чего будет исходить Россия после истечения срока ДСНВ
IT-эксперт раскрыл, опасно ли отвечать на неизвестные иностранные номера
Турецкая актриса Ханде Эрчел ответила критикам своей актерской игры
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 6 февраля, фото, видео
Стало известно, когда разработают договор на смену ДСНВ
Посол высказался о проблемах Армении и ОДКБ
Популярная певица призналась, что пила обезболивающие на «Грэмми»
Дипломат призвал Армению учитывать реалии при выборе партнеров
Посол оценил готовность России участвовать в проекте «Маршрут Трампа»
Трихолог рассказала, можно ли подцепить инфекцию от шапки
Слезы дочерей, неожиданное признание адвоката: кадры похорон вдовы Баталова
В Госдуме назвали идеальный для экономики курс рубля к доллару
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.