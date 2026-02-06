В ГД рассказали, за что операторов связи обяжут платить наравне с банками

Мобильные операторы могут нести солидарную с банками финансовую ответственность, если проигнорируют предупреждение о мошенническом звонке, такая норма готовится ко второму чтению антифрод-пакета законов, рассказал в интервью NEWS.ru глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его мнению, это создаст действенный стимул для компаний активнее выявлять и блокировать сомнительные номера.

Ко второму чтению второго пакета мер по противодействию мошенничеству. будем предлагать ввести солидарную финансовую ответственность для операторов связи за несообщение о заведомо мошенническом звонке. Идея в том, чтобы распределить ответственность между всеми участниками платежной цепочки: банки отвечают за контроль переводов, а операторы — за верификацию абонентов и блокировку мошеннических номеров. Это мотивирует операторов, как и банки, совершенствовать свою антифрод-политику, — сказал Аксаков.

Парламентарий подчеркнул, что новая система будет работать в связке с государственной платформой «Антифрод». Эта система создаст единую базу скомпрометированных номеров, а операторов обяжет предоставлять в нее данные о подозрительных активностях абонентов, таких как частая смена сим-карт.

Также, по словам депутата, законопроект уже сейчас предусматривает обязанность операторов блокировать опасные номера на 24 часа по сигналу из системы. Это позволит оперативно пресекать массовые мошеннические атаки по телефону.

Ранее сообщалось, что наиболее популярными схемами телефонных мошенников в 2025 году стали мнимый взлом аккаунта на «Госуслугах», замена счетчика в квартире и онлайн-собеседование для трудоустройства.