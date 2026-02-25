Украли миллионы: ОПГ годами грабила бойцов СВО в Москве — новые подробности

В Москве предъявлено обвинение главарю банды, участники которой похищали деньги у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево. В сообществе каждый исполнял свою функцию. Какие схемы использовались для обмана военных, что теперь грозит организаторам, как застраховаться от подобных преступлений — в материале NEWS.ru

Как была устроена преступная группа в Шереметьево

Лобненское преступное сообщество, похищавшее деньги у бойцов СВО в Шереметьево, было организовано в 2022 году. Оно включало в себя не менее 40 человек. Были среди них так называемые «зазывалы», «таксисты», «попрошайки» и «спортсмены», которые следили за порядком в группе. У всех была своя функция. Например, «зазывалы» знакомились с военными в аэропорту, заманивали в бар, пытались напоить. У тех, кто сильно пьянел, могли выпытать пин-код банковской карты или «помочь» с размещением в отеле по завышенным ценам.

Бойцов преступники подмечали в аэропорту по военной форме и нашивкам. Помимо прочих, среди подозреваемых — пятеро сотрудников полиции, патрулировавших зону аэропорта. По телефону или через мессенджер они предупреждали других участников группы: «Готовься, к тебе приближается эсвэошник».

Как действовали «таксисты» в аэропорту Шереметьево

Основная часть преступлений по «разводу» связана с завышенными тарифами на такси. Весной прошлого года житель Санкт-Петербурга Александр (имя изменено) возвращался с фронта в отпуск домой через Шереметьево. Приложения для вызова в такси в телефоне у него не было. В зоне прилета ему предложили добраться до Ленинградского вокзала всего за 2000 рублей.

«Таксист пообещал не повышать стоимость поездки, мол, к бойцам у него особенное отношение», — рассказал Александр в беседе с NEWS.ru.

В дороге водитель предложил военному выпить «за здоровье», тогда мужчина насторожился. Он вспомнил, как после подобной истории знакомый боец лишился 615 тысяч с банковской карты. Когда они доехали до Ленинградского вокзала, таксист заявил, что стоимость поездки выросла в десять раз, утверждая, что это стандартная стоимость в час пик с учетом скидки для военных.

Водитель прямо сказал Александру: «Что тебе стоит заплатить, ты же такой богатый».

«Я согласился отчасти потому, что очень устал, хотел домой к жене и детям. А еще был наслышан, что в Москве дорогое такси, но никогда не сталкивался с этим лично, и потому не знал, какие тарифы на самом деле. Самое главное, что я привык к боевому братству в армии и точно был не готов к тому, что мирная жизнь встретит меня обманом», — рассказал Александр.

Как действовали «попрошайки» в аэропорту Шереметьево

В 2023 году житель Новосибирска Сергей возвращался через Шереметьево домой. К нему подошла молодая девушка и начала плакать, утверждая, что опоздала на рейс. «Займите мне 15 или 20 тысяч на новые билеты домой, я все вам верну», — рыдала она.

«Сначала я растерялся. Она говорила, что доверяет лишь военным, мол, мы все такие благородные. Так как в аэропорту у нее украли деньги и личные вещи, с гражданскими она боится иметь дело. На предложение позвонить родственникам она начинала рыдать еще сильнее. Так я понял, что она притворяется», — вспомнил в беседе с NEWS.ru военный.

Как накажут участников банды, обманывающей ветеранов

По данным следствия, на настоящий момент задержаны 38 человек, входившие в банду. Двое объявлены в розыск. При этом большинство обвиняемых отрицают существование ОПГ. Один из них, Дмитрий Боглаев, заявил, что «не мог совершить преступление против участников СВО, поскольку сам возил гуманитарную помощь на передовую».

Главарь Лобненского организованного преступного сообщества Игорь Бардин по кличке Барсик объявлен в международный розыск. Его сыну Владимиру предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев в беседе с NEWS.ru отметил, что четкое распределение ролей в банде позволяет классифицировать преступление именно так.

«По совокупности этих статей мужчине может грозить до 22 лет лишения свободы. Сумма ущерба исчисляется миллионами. Каждого военного кидали в зависимости от того, на сколько получится — от 15 до нескольких сот тысяч, не гнушаясь при этом личными вещами, телефонами, карточками, документами», — рассказал Соловьев.

По его словам, при отказе платить они угрожали военнослужащим физической расправой.

«Сейчас в силу тяжести преступления все участники организованного преступного сообщества взяты под стражу, чтобы у них не было возможности оказать давление на свидетелей или договориться между собой», — сообщил Соловьев.

Что делать, чтобы не стать жертвой мошенников

По словам юриста, на фронте бойцы находится в таких условиях, где каждый готов пожертвовать жизнью ради спасения боевого товарища. И потому они не адаптированы к тому, что в мирной жизни могут стать объектом преступного посягательства.

«Поэтому им можно посоветовать пользоваться только проверенными агрегаторами по вызову такси, не доверять случайным прохожим, не верить таксистам. И полностью понимать, что ответственность лежит не только на государстве, но и на самом человеке: он тоже должен трудиться над тем, чтобы не стать целью мошенников», — рассказал Соловьев.

Некоторые люди просят помощи на улице или в аэропорту. На них нельзя обращать внимание, даже если они плачут и просят помощи, напомнил он. Чаще всего это беспринципные преступники.

