«Не менее 40 человек»: Бастрыкин раскрыл подробности хищений у бойцов СВО Бастрыкин: по делу о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево задержаны 38 человек

По делу о преступном сообществе, похищавшем деньги у участников СВО в московском аэропорту Шереметьево, на настоящий момент задержаны 38 человек, сообщил в интервью ТАСС председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его словам, всего в группировку входили не менее 40 человек. Двое объявлены в розыск.

По данным следствия, в 2022 году житель Москвы Владимир Бардин создал организованное преступное сообщество, действовавшее на территории аэропорта Шереметьево. В его состав были вовлечены не менее 40 человек. К настоящему времени задержаны и заключены под стражу 38 участников преступного сообщества, двое находятся в розыске, — сказал он.

Как пояснил глава СК, таксисты из группы намеренно завышали цены, а женщины выманивали деньги под предлогом тяжелого положения. При этом другие члены группировки занимались грабежами и вымогательством. В сообщество входили и сотрудники правопорядка. Сумма ущерба устанавливается.

Ранее стало известно, что несколько женщин, в том числе работница полиции воздушной гавани, задержаны в рамках расследования дела о хищении денег у участников СВО. По этому делу уже были арестованы более 30 человек, включая предполагаемого организатора.