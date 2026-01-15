Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 10:17

«Не менее 40 человек»: Бастрыкин раскрыл подробности хищений у бойцов СВО

Бастрыкин: по делу о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево задержаны 38 человек

Александр Бастрыкин Александр Бастрыкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

По делу о преступном сообществе, похищавшем деньги у участников СВО в московском аэропорту Шереметьево, на настоящий момент задержаны 38 человек, сообщил в интервью ТАСС председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его словам, всего в группировку входили не менее 40 человек. Двое объявлены в розыск.

По данным следствия, в 2022 году житель Москвы Владимир Бардин создал организованное преступное сообщество, действовавшее на территории аэропорта Шереметьево. В его состав были вовлечены не менее 40 человек. К настоящему времени задержаны и заключены под стражу 38 участников преступного сообщества, двое находятся в розыске, — сказал он.

Как пояснил глава СК, таксисты из группы намеренно завышали цены, а женщины выманивали деньги под предлогом тяжелого положения. При этом другие члены группировки занимались грабежами и вымогательством. В сообщество входили и сотрудники правопорядка. Сумма ущерба устанавливается.

Ранее стало известно, что несколько женщин, в том числе работница полиции воздушной гавани, задержаны в рамках расследования дела о хищении денег у участников СВО. По этому делу уже были арестованы более 30 человек, включая предполагаемого организатора.

Александр Бастрыкин
Следственный комитет
уголовные дела
СВО
бойцы
военные
хищения
Шереметьево
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Ангарске местный житель угнал машину у таксиста
Посол высказался об «агрессивных планах» России в Арктике
Наступление ВС РФ на Харьков 15 января: войска окружены, бойня в Купянске
Милонов резко ответил на призыв Каллас «начать пить»
Названо число потерпевших по скандальному делу о смерти младенцев
Москвичам пообещали теплые февраль и март
Россиянам рассказали, как вернуть налоги за 2025 год
На Западе раскрыли одно последствие ударов ВС России по Украине
На Камчатке глыба льда с крыши пробила окно в квартире с маленькими детьми
Раскрыто, какой срок грозит директору «Куршской косы» за незаконную вырубку
«Нигде он не служит»: Ермака подловили на лжи после ответа Минобороны
БПЛА разнес памятник Степану Бандере в Львове? Удары по Украине 15 января
Стало известно, сколько животных ежегодно клонируют в мире
Жога раскрыл, как украинцы относятся к терроризму Киева на самом деле
Россиянам рассказали, сколько будет стоит клон домашнего питомца
Экс-жена Аршавина раскрыла детали расставания с бывшим футболистом
Оскорбивший Трампа рабочий собрал пожертвования почти на $500 тыс.
Появились подробности гибели мужчины под снегом на Камчатке
Политолог ответил, пойдет ли Лондон на эскалацию из-за разоблачения агента
«Будет 52-м штатом»: в США покусились на территорию еще одной страны
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.