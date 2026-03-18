Присвоивший 32 млн рублей экс-глава «САХ» досрочно покинул колонию

Новосибирский областной суд смягчил приговор бывшему главе МУП «Спецавтохозяйство» («САХ») Андрею Зыкову и его сообщницам, информирует пресс-служба суда в соцсети «ВКонтакте». Апелляция снизила срок заключения Зыкову до 2 лет 11 месяцев. Поскольку осужденный уже отбыл это время под стражей, его освободили в зале суда.

Смягчение коснулось и бывшего замглавбуха Натальи Турок — ее срок сокращен до двух лет пяти месяцев условно. Основанием для решения стали признание вины, помощь следствию и полное возмещение ущерба. По этой же причине суд прекратил производство по иску о взыскании с фигурантов 26,6 млн рублей.

Следствие установило, что Зыков при пособничестве коллег заключал фиктивные договоры на перевозку грунта и аренду спецтехники. Деньги выводились через ИП, открытые на родственников сотрудников, а услуги фактически не оказывались. Общий ущерб муниципалитету от действий руководства предприятия превысил 32 млн рублей.

В остальной части решение Кировского районного суда осталось в силе. Зыков также лишен права занимать определенные должности в сфере муниципальных закупок на три года. Параллельно в суде рассматривается дело следующего гендиректора предприятия Александра Южакова которого обвиняют в получении взятки.

