Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 08:37

Присвоивший 32 млн рублей экс-глава «САХ» досрочно покинул колонию

Суд смягчил приговор экс-главе «САХ» Зыкову после возмещения ущерба

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Новосибирский областной суд смягчил приговор бывшему главе МУП «Спецавтохозяйство» («САХ») Андрею Зыкову и его сообщницам, информирует пресс-служба суда в соцсети «ВКонтакте». Апелляция снизила срок заключения Зыкову до 2 лет 11 месяцев. Поскольку осужденный уже отбыл это время под стражей, его освободили в зале суда.

Смягчение коснулось и бывшего замглавбуха Натальи Турок — ее срок сокращен до двух лет пяти месяцев условно. Основанием для решения стали признание вины, помощь следствию и полное возмещение ущерба. По этой же причине суд прекратил производство по иску о взыскании с фигурантов 26,6 млн рублей.

Следствие установило, что Зыков при пособничестве коллег заключал фиктивные договоры на перевозку грунта и аренду спецтехники. Деньги выводились через ИП, открытые на родственников сотрудников, а услуги фактически не оказывались. Общий ущерб муниципалитету от действий руководства предприятия превысил 32 млн рублей.

В остальной части решение Кировского районного суда осталось в силе. Зыков также лишен права занимать определенные должности в сфере муниципальных закупок на три года. Параллельно в суде рассматривается дело следующего гендиректора предприятия Александра Южакова которого обвиняют в получении взятки.

Ранее бывшего директора Фонда Валерия Гергиева Игоря Зотова заочно приговорили к 14 годам исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 1,6 млн рублей. Его признали виновным по статье о присвоении чужого имущества в особо крупном размере.

суды
взятки
приговоры
Новосибирская область
топ-менеджеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
Общество

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.